Chaos bij de Proud Boys

Bij de fascistische militie Proud Boys is de pleuris uitgebroken nadat bekend werd dat Führer Enrique Tarrio als informant werkte voor de FBI. Diverse lokale afdelingen hebben de banden met de moederorganisatie inmiddels verbroken.

Tarrio bleek over diverse mensen informatie te hebben verstrekt aan de FBI. Weliswaar heeft hij voor zover bekend nooit informatie verstrekt over leden van de Proud Boys, maar zijn geloofwaardigheid was natuurlijk onmiddellijk tot nul gereduceerd.

Dat Tarrio vlak vóór de bestorming van het Capitool op 6 januari op een onbenullige aanklacht (vandalisme) werd gearresteerd, wekte ook nogal wat wantrouwen. Door zijn arrestatie kon hij niet meedoen aan de bestorming van het Capitool, wat sommigen wel érg toevallig vonden.

Sinds de rellen van 6 januari is de chaos binnen de Proud Boys groot. Veel lokale afdelingen hebben geen enkel vertrouwen meer in de leiding en volgens Business Insider willen veel (voormalige) activisten niet meer geassocieerd worden met de naam ‘Proud Boys’.

Dat de Canadese regering op 3 februari besloot de Proud Boys tot ‘terroristische organisatie’ uit te roepen heeft de animo onder de activisten ook al niet versterkt. Op bezittingen van de organisatie kan nu in Canada beslag worden gelegd en leden van de Proud Boys kijken tegen forse gevangenisstraffen aan, mochten ze gearresteerd worden voor geweldsmisdrijven.

Uitgelichte afbeelding: by Rhea Ball from Philadelphia, United States – Zach Rehl – Leader of the Philly Proud Boys, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97322148