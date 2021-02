Trump en Giuliani aangeklaagd voor aanzetten tot opstand

Zou het een eerste stap naar gerechtigheid zijn? Trump kan dan wel zojuist voor de tweede keer zijn vrijgesproken in een impeachmentprocedure, maar niet iedereen is van plan het daarbij te laten zitten.



Voorzitter van de House Homeland Security Committee Bennie Thompson heeft namelijk op persoonlijke titel Donald Trump en Rudy Giuliani aangeklaagd voor samenzwering met de extreem-rechtse bewegingen The Proud Boys en de Oath Keepers bij het aanzetten tot de aanval op het Kapitool op 6 januari.



De aanklacht is gebaseerd op een wet die kort na de Amerikaanse Burgeroorlog werd geïntroduceerd (er moet wel vaker – waarschijnlijk niet toevallig – naar die periode gerefereerd worden in verband met de gebeurtenissen op 6 januari). Die wet moest het mogelijk maken voor burgers om andere burgers (specifiek leden van de Ku Klux Klan) aan te klagen die geweld of intimidatie gebruikten tegen mensen die hun grondwettelijke plichten probeerden uit te voeren. Het betreft dus een civiele zaak.



In de aanklacht wordt onder andere verwezen naar de aanhoudende, nergens op gebaseerde claims van Trump en Giulini dat de verkiezingen gestolen zouden zijn, waarbij ze gewelddadige acties eerder steunden dan ontmoedigden. Een dergelijke rechtszaak zou nog veel meer feiten en getuigen met betrekking tot de gebeurtenissen op 6 januari naar voren kunnen brengen dan bij het impeachmentproces het geval was.



Rudy Giuliani’s woordvoerder heeft overigens kort na de aankondiging van deze aanklacht laten weten Trump niet meer te vertegenwoordigen.

