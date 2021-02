Fries FVD-Statenlid geeft er de brui aan

Another one bites the dust! Het Friese FVD-Statenlid Johan Stellema geeft er de brui aan.

Stellema is het naar eigen zeggen beu steeds maar weer verantwoording af te moeten leggen aan deugmensen die FVD een extreemrechts en racistisch partijtje met een geestelijk gestoorde Leider vinden. Vandaar.

Rechtse politici hebben het volgens Stellema ‘zwaar’ in Nederland: “Voor mij voelt politieke geaardheid inmiddels als een taboe. Je deugt of je deugt niet. Ik heb veel respect voor politici op de rechterflank die moed hebben om door te gaan, in welke vorm dan ook. Dan rest voor mij de vraag: waarom ben ik de politiek ingegaan en kan ik hier nog aan werken”.

Uiteraard heeft Stellema ‘geworsteld’ met zijn besluit, dat doen alle politici 24/7. Part of the uniform. Het hele huilverhaal kun je lezen bij de Leeuwarder Courant.

One down, a lot more to go.