De nauwe banden van extreemrechts met de viruszombies

Sommige viruszombies zijn heel wat minder dom dan ‘men’ denkt. Voor iemand als Tinus Koops van Nederland in Opstand is het bovenal een verdienmodel. Waarmee overigens niet gezegd wil zijn dat Koops niet zou geloven in de onzin die hij verkoopt.

Opmerkelijk (of misschien juist niet): ‘Etienne Utreg’ is Etienne van Basten, voorzitter van de ‘Germaanse Jeugd Nederland’, de jeugdafdeling van de Nederlandse Volksunie (NVU). Net als Koops is Van Basten afkomstig uit Utrecht. Hij was vroeger actief voor het Nederlands Blok van Wim Vreeswijk, een partij die nooit potten wist te breken. Dat Van Basten inmiddels 39 jaar oud is, vormde blijkbaar geen belemmering om voorzitter van de jongerenafdeling te worden.

Dat Koops er geen been in ziet samen te werken met gekende nazi’s zou niemand moeten verbazen: zelf is hij in dat opzicht ook allerminst van onbesproken gedrag. In Wappielonië is inmiddels flinke herrie uitgebroken over Koops’ politieke sympathieën. Collega-wappie Mita Overvliet beschuldigde Koops er publiekelijk van een racist te zijn:

Op de Facebookpagina van Mita Overvliet gaat het er momenteel heftig aan toe. Sommige mensen zijn boos op Mita, omdat ze kritiek geleverd heeft op Tinus Koops zijn racistische gedrag en Chris noemt haar zelfs een liegmuts. pic.twitter.com/IKLnHx35sA — Oma Willies Wappiehoekje #ikdoewelmee (@wappiehoekje) February 17, 2021

Tinus krijgt steun van Pegida (LOL):

Jack Kwinten zegt op Facebook tegen Mita Overvliet dat Tinus Koops van Nederland in Opstand "de waarheid zegt" en niet racistisch is.

Jack demonstreerde eerder met een varkensmuts op met Pegida en heeft de foto's nog steeds op zijn Facebookpagina staan. pic.twitter.com/G531l07X65 — Oma Willies Wappiehoekje #ikdoewelmee (@wappiehoekje) February 18, 2021

Verder houdt Tinus er volgens Mita ook in andere opzichten bedenkelijke opvattingen op na. Bovendien werkt hij samen met de politie (wat klopt):

Mocht je ondanks alles nog steeds denken dat je hier met – zij het misleide – ‘vrijheidsstrijders’ te maken hebt, dan wordt het écht tijd om wakker te worden.

Uitgelichte afbeelding: Duitse wappies – Photo by Markus Spiske on Unsplash