Rellen in Spanje na arrestatie linkse rapper

In Spanje is voor de derde opeenvolgende nacht geprotesteerd tegen de arrestatie van de radicaal-linkse rapper Pablo Hasél. De rapper werd dinsdag door de politie opgepakt.

Op extreemdomrechtse blogs wordt geclaimd dat de protesten gericht zijn tegen de lockdown, maar dat is onjuist. Hasél had zich vorige week vrijdag bij de gevangenis moeten melden na een veroordeling tot 9 maanden gevangenisstraf wegens majesteitsschennis (hij noemde koning Juan Carlos ‘een maffiabaas’), ‘smaadschrift’ (hij beschuldigde de Spaanse politie van het martelen van politieke dissidenten en migranten) en het ‘verheerlijken van terrorisme’ (hij wordt beschuldigd van steun aan de ETA). Gisteren kwam daar nog eens een veroordeling van twee en een half jaar overheen omdat hij iemand in een bar bedreigd zou hebben. De rapper meldde zich niet bij de gevangenis, maar barricadeerde zich samen met andere activisten in op het terrein van een Catalaanse universiteit, waar de politie hem dinsdag dus oppakte.

Amnesty International noemde de veroordeling buitenproportioneel. Hasél kan rekenen op de steun van heel wat prominenten, waaronder de acteur Javier Bardem, bekend van zijn rol in Oscarwinnaar No Country For Old Men. De veroordeling is gebaseerd op een repressieve, door de vorige (rechtse) regering ingevoerde wet die algemeen wordt gezien als een aanval op de vrijheid van meningsuiting. De huidige regering wil de wet afschaffen, maar de afschaffingsprocedure verloopt stroperig en komt voor Hasél in elk geval te laat.

In zowel Barcelona als Madrid botsten de – merendeels jonge – betogers met de politie. Er werden barricades opgericht en de politie werd bestookt met flessen en stenen. In de Catalaanse hoofdstad raakte één betoger een oog kwijt toen de politie rubberkogels gebruikte. In Madrid werden 19 mensen gearresteerd. Volgens medische hulpdiensten raakten 55 mensen gewond, waaronder 35 agenten.

Regeringspartij Podemos is door de protesten in de problemen geraakt. De partij komt voort uit het links-radicale circuit en staat eigenlijk achter de betogers. De positie als regeringspartij maakt onverbloemde steun echter wat lastig. De spanningen in de coalitie zijn tóch al groot en velen vermoeden dat de PSOE (sociaal-democraten) Podemos eigenlijk het liefst zou dumpen. Pablo Echenique, een parlementslid van Podemos, tweette dat hij 100% achter de betogers staat, iets dat hem door de coalitiepartner en sommigen binnen zijn eigen partij niet in dank werd afgenomen.

Uitgelichte afbeelding: De NikoneCons – Esta imagen ha sido extraída del archivo: Pablo Hasél relata su detención e impresiones 12.jpg, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37743553