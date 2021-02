Geroyeerde communist opnieuw gekozen als voorzitter jongerenafdeling SP

De partijtop van de SP lijkt de greep op de jongerenafdeling Rood volledig kwijt te zijn. De eerder door het bestuur geroyeerde voorzitter van Rood, Olaf Kemerink, werd gisteren door de leden van de jongerenafdeling opnieuw tot voorzitter gekozen.

Ook Robin de Rooij, nóg iemand die door de partijtop als ‘communist’ werd weggezet en vervolgens geroyeerd, werd door de leden van Rood herkozen in het bestuur.

Hoe de partijtop deze omhooggestoken middelvinger op zal vatten is niet duidelijk. Er is een intern rapport in de maak, maar dat verschijnt niet eerder dan in mei.

Rood heeft gezegd graag actief te willen blijven binnen de SP, maar men eist wél dat de opvattingen van de jongerenafdeling gerespecteerd worden. Het is dus even wachten op bovengenoemd rapport, maar het lijkt niet erg erg waarschijnlijk dat de partijtop deze opstand zal tolereren.

De Rooij en de zijnen werden vorig jaar geroyeerd omdat ze volgens het partijbestuur hadden opgeroepen tot ‘revolutionair geweld’. Die uitspraken waren flink uit hun verband gerukt, maar de partijtop wil dolgraag regeren en daar kun je natuurlijk geen notoire oproerlingen bij gebruiken.

Bron: de Volkskrant

Uitgelichte afbeelding: Photo by Arie Wubben on Unsplash