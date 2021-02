Baudet op campagne

Baudet is momenteel weer goed in vorm, qua fascistisch gebral. Een deel daarvan heb je ongetwijfeld meegekregen, een ander deel mogelijk niet. Eerlijk gezegd komt die naziflapdrol ons de neus uit, maar we kunnen natuurlijk niet net doen alsof hij helemáál niet bestaat, hoe verleidelijk dat ook is. Korte samenvatting van de recente gebeurtenissen door tweep Ben Coates. Scheelt ons een hoop werk, vandaar:

The public should rise up and form a civilian army

pic.twitter.com/HkJRvs4GY4— Ben Coates (@bencoates1) February 23, 2021

Het was allemaal zó oneerlijk wat er met de nazi’s gebeurde in Neurenberg!

The Nazis got treated unfairly when they stood trial at Nuremberg

pic.twitter.com/2nDI7y0fpN— Ben Coates (@bencoates1) February 23, 2021

Uiteraard is álles, maar dan ook echt álles een samenzwering:

Trump is lief! Beste leider sinds Mussolini:

Trump was great but was betrayed by a cartel of corrupt advisers who surrounded him

pic.twitter.com/hvcF4HJrvW— Ben Coates (@bencoates1) February 23, 2021

Nederland moet naar de maan:

The Netherlands should launch its own mission to the moon

pic.twitter.com/hvcF4HJrvW— Ben Coates (@bencoates1) February 23, 2021

Verder is covid een hoax en moet niemand zich laten vaccineren. Mocht het gebral verder uit de hand lopen, volgt morgen of overmorgen een update.

