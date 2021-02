Voorbereiding WK in Qatar heeft aan zeker 6500 arbeidsmigranten het leven gekost

Het WK voetbal in Qatar heeft al aan tenminste 6500 arbeidsmigranten het leven gekost. Dat schrijft de Guardian op basis van eigen onderzoek. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt waarschijnlijk nog aanmerkelijk hoger.

Het werk in Qatar wordt merendeels verricht door arbeidsmigranten uit landen als India, Pakistan en Sri Lanka. Aan ‘veilige arbeidsomstandigheden’ doet men in Qatar niet, gemiddeld zijn de afgelopen 10 jaar wekelijks 12 arbeidsmigranten overleden.

Er zijn geen cijfers bekend over arbeidsmigranten uit de Filippijnen en Kenia, maar vermoedelijk zijn ook onder hen veel slachtoffers gevallen.

Sinds de toekenning van het WK aan Qatar is het land aan een groot aantal bouwprojecten begonnen, waaronder de bouw van een nieuwe stad waar de finale van het WK moet worden gespeeld.

Veel arbeidsmigranten hebben flink moeten dokken om überhaupt in Qatar te kunnen werken. Eenmaal aangekomen in het land, moeten ze onder de meest gruwelijke omstandigheden hun werk verrichten. De Guardian haalt het voorbeeld aan van Ghal Singh Rai, een arbeider uit Nepal, die een kleine 900 euro – voor hem een enorm bedrag – neer moest tellen om als schoonmaker aan de slag te kunnen gaan in Qatar. Binnen een week na aankomst pleegde hij zelfmoord.

Een andere arbeider, Mohammad Shahid Miah uit Bangladesh, werd geëlektrocuteerd in zijn verblijf toen blootliggende elektriciteitskabels in contact kwamen met water.

De meeste slachtoffers – zo’n 80% – worden overigens toegeschreven aan ‘natuurlijke oorzaken’ als een hartaanval of ‘ademhalingsproblemen’. Vermoedelijk zijn die gevallen gerelateerd aan de gruwelijke zomerhitte in Qatar. In mei, juni en juli kan de temperatuur gemakkelijk de 40 graden overschrijden. De arbeiders worden geacht ook in die temperaturen gewoon buiten door te werken.

De regering erkent dat er veel doden vallen, maar heeft daar weinig moeite mee. Volgens een regeringswoordvoerder valt dit sterftecijfer te verwachten binnen ‘deze populatie’. Om er zalvend aan toe te voegen dat ‘elk verloren leven natuurlijk een tragedie is’.

Bron: de Guardian

Uitgelichte afbeelding: Photo by Thomas Serer on Unsplash