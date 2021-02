Malcolm X mogelijk tóch slachtoffer van samenzwering FBI en politie

De familie van Malcolm X zegt te beschikken over nieuw bewijs dat de New York Police Department (NYPD) en de FBI samenspanden tegen de militante zwarte activist. Beide organisaties zouden niet alleen geweten hebben dat er een aanslag beraamd werd tegen Malcolm X, maar ook alles in het werk hebben gesteld om die aanslag te faciliteren.

Malcolm X werd in februari 1965 in Harlem tijdens een redevoering doodgeschoten. Drie leden van de Nation of Islam (NoI) werden veroordeeld voor de moord.

Malcolm X verliet de NoI officieel in maart ’64, maar de relatie met oprichter/leider Elijah Muhammad was toen al geruime tijd flink verstoord. Muhammad vond dat de charismatische woordvoerder van de beweging een bedreiging vormde voor zijn eigen positie en Malcolm X op zijn beurt was van mening dat Muhammad de NoI in een enge sekte wilde veranderen. Toen Malcolm X onthulde dat Muhammad stiekem de ene buitenechtelijke affaire aan de andere reeg, zou de leiding van de NoI opdracht hebben gegeven hem uit de weg te ruimen. Uiteindelijk zou dat geresulteerd hebben in de moordaanslag in februari ’65.

Ray Wood, een voormalige undercover agent van de NYPD, zegt nu in een brief dat hij opdracht had gekregen twee lijfwachten van Malcolm X te laten arresteren, zodat ze op de avond van de moord niet aanwezig konden zijn.

De familie van Malcolm X én die van Wood roepen op het onderzoek naar de moord te heropenen. Het OM in Manhattan is vorig jaar al begonnen met een onderzoek naar de veroordeling van de (vermeende) moordenaars. Aan de schuld van twee van hen bestaat inmiddels gerede twijfel. FBI en NYPD willen inhoudelijk niet ingaan op de brief van Wood, maar zeggen alle medewerking te zullen verlenen aan een onderzoek (ze kunnen natuurlijk ook moeilijk iets anders zeggen).

Uitgelichte afbeelding: By Herman Hiller, World Telegram staff photographer – Library of Congress. New York World-Telegram & Sun Collection. https://www.loc.gov/pictures/item/97519439/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1304020