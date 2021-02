Geert Mak bij herdenking Februaristaking: de nieuwe nazi’s zitten bij de PVV

Schrijver Geert Mak heeft zich de woede van fascistisch Nederland op de hals gehaald door tijdens de herdenking van de Februaristaking de PVV te vergelijken met de nazi’s.

'De wolf staat voor ons' Geert Mak bij de #februaristaking : 'Nee we hebben niet meer te maken met het fascisme van de vorige eeuw, maar wel met de 21e eeuwse varianten van hetzelfde fenomeen.' pic.twitter.com/QRJfREbPS7 — Martijn de Koning (@Martijn5155) February 25, 2021

De door de Communistische Partij Nederland (CPN) in februari 1941 georganiseerde staking wordt jaarlijks herdacht bij het monument de Dokwerker. Dit jaar werd de krans bij het monument gelegd door PVV’er Martin Bosma, uit hoofde van diens functie als vice-voorzitter van de Tweede Kamer. Dat een fascist als Bosma een krans mag leggen – of zelfs maar aanwezig mag zijn – bij de herdenking van een door communisten tegen de nazi’s georganiseerde staking, is natuurlijk een blamage. Dat types als Halsema daar met een vroom gezicht naar stonden te kijken, is zo mogelijk een nóg grotere blamage.

M. Bosma is de man van het geloofsartikel: "Op 4 mei herdenken wij de slachtoffers van het (nationaal-)socialisme." Dit liet hij letterlijk opnemen in het PVV-verkiezingsprogramma. Wie dan bij de Dokwerker durft te verschijnen is de schaamte kilometers voorbij. https://t.co/m9qxZilvu6 — Bert Vuijsje (@bertvuijsje) February 25, 2021

Het organisatiecomité heeft zich met deze beschamende vertoning natuurlijk voor eeuwig geblameerd, net als Halsema en co. En nee: een gezicht trekken als een oorwurm is géén antifascistische daad. Zodra een PVV’er of een FVD’er op komt draven bij publieke manifestaties gooi je hem/haar in de gracht óf je vertrekt zelf. Op zijn minst spreek je je tegen de aanwezigheid van de nazaten van de NSB uit. Mak deed dat, de overige aanwezigen niet. Alle lof natuurlijk voor hém, hij durfde te doen wat de linkse en liberale opportunisten in de Tweede Kamer niet durven. Hulde. Geert Mak heeft de herdenking van de Februaristaking in zijn eentje gered.

Uitgelichte afbeelding: Door / Penguin Random House Verlagsgruppe, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95632118