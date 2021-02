Baudet roept op tot het plegen van verkiezingsfraude + Update

Precies wat je verwacht: Thierry Baudet blijkt een ordinaire zwendelaar en fraudeur te zijn. In een verkiezingsfilmpje roept Baudet op stemmen te ronselen voor zijn neofascistische partijtje:

Hier zie je hoe Thierry Baudet zijn partijleden oproept om volmachtstemmen te ronselen. Andere beelden heeft FvD inmiddels van YouTube verwijderd. pic.twitter.com/AXPoVnACLN — Peter Winterman (@WintermanAD) February 26, 2021

“Mensen die misschien niet zo politiek betrokken zijn, die willen misschien wel een volmacht geven en dan kun je dus toch meermaals stemmen. Dus één persoon kan vier keer stemmen eigenlijk, als je maar die volmachten kunt regelen.”

Het bovenste fragment is inmiddels verwijderd, vermoedelijk omdat een jurist die wél zijn/haar vak verstaat Baudet erop wees dat zijn oproep strafbaar is. Het stelselmatig aanspreken of persoonlijk benaderen van kiezers om hen een volmacht af te laten geven is in Nederland verboden. Het initiatief dient altijd van de kiezer zelf uit te gaan. Ma.w, Baudet roept hier op tot het plegen van verkiezingsfraude:

De video toont natuurlijk vooral aan hoe hypocriet Baudet is. Minder dan een week geleden verstuurde de fascistenleider nog een (absurde) tweet waarin hij zei te vrezen voor verkiezingsfraude:

Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat onderzoeken of Baudet de wet heeft overtreden (spoiler: ja).

Update: Ollongren kijkt tóch maar niet naar de oproep van Baudet stembusfraude te plegen, want – hou je vast – de beelden zijn inmiddels verwijderd!

Zo. Straks nog even een rondje joggen, onderweg ff de bank beroven en wie ik verder nog tegen kom, en dan snel thuis de beelden verwijderen.

Dan hoeft @KajsaOllongren zich er tenminste niet druk over te maken.#BaudetFraudehttps://t.co/ojhrqRf2Ft — Grutjes.nl (@GrauweGrutjes) February 27, 2021

