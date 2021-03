Sarkozy achter de tralies wegens corruptie

De Franse ex-president Nicolas Sarkozy is vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Een rechtbank in Parijs bevond hem schuldig aan corruptie.

De 66 jaar oude Sarkozy was president van 2007 tot 2012. Hij heeft zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan een poging tot omkoping van Gilbert Azibert, destijds advocaat-generaal van de burgerlijke kamer van het Hof van Cassatie (het equivalent van onze Hoge Raad). Azibert en Sarkozy’s toenmalige advocaat Thierry Herzog werden eveneens veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan twee jaar voorwaardelijk.

Het OM verdenkt de drie ervan een bondgenootschap te hebben gesloten: Azibert verstrekte Sarkozy informatie over een tegen hem lopend onderzoek wegens de schimmige financiering van zijn verkiezingscampagne, in ruil voor de toezegging dat Sarkozy Azibert een mooie functie zou geven.

Voor Sarkozy is dit een spannende tijd: er staan hem nog meer rechtszaken te wachten, o.a. wegens de boven genoemde schimmige financiering van zijn verkiezingscampagne in 2007. Op 12 oktober vorig jaar is hij bovendien aangeklaagd wegens “samenwerking met criminele elementen”.

Bron: Libération

Uitgelichte afbeelding: Door European People’s Party – EPP Summit October 2010, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46756568