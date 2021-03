Poerim in Jeruzalem: Israeli komt om bij aanval op Palestijn

Purim is blijkbaar een gevaarlijk feest. Weliswaar was het joodse feest Purim hier in Nederland al achter de rug, maar in Israel is dat kennelijk anders. Gisteren, zondag, werd eerder een Palestijnse jongen in de Oude Stad van Jeruzalem door een groep jonge joden met een steen tot bloedens toe op zijn hoofd geslagen, zodat behandeling in een ziekenhuis noodzakelijk was. Later op de dag werd een chauffeur van een minibus in de orthodoxe wijk Mea Shearim belaagd door een groep opgewonden joden die hem en zijn bus met stenen bekogelden. Hij vluchtte weg in zijn bus en overreed daarbij de 47-jarige joodse Israeli Itamar Ben Abu uit Mevasseret Zion (bij Jeruzalem). Deze raakte zwaar gewond en overleed.

De chauffeur, Ibrahim Hamed, werd later gearresteerd. Hij betoogde dat zijn aanvallers dreigden hem te vermoorden. Getuigen gaven aan dat hij inderdaad werd belaagd. De rechtbank verordonneerde niettemin dat hij drie dagen in voorarrest zal blijven. ”Dat gebeurt alleen omdat hij een Arabier is, ” zei zijn advocaat.

Purim, het feest waarbij wordt gevierd dat koningin Esther en haar oom Mordechai nog voor het begin van de jaartelling een genocide van de joden in Perzië verijdelden, leidt tegenwoordig in Israel elk jaar weer tot aanvallen op Palestijnen. De ergste uitwas was in 1994 in Hebron, waarbij de uit Amerika overgekomen en kolonist geworden arts Baruch Goldstein, 29 biddende mensen doodschoot in de Ibrahimi-moskee en meer dan 200 verwondde (het was niet alleen Purim maar ook een vrijdag in Ramadan, die dag). De bij de moskee posterende Israelische soldaten deden niets. Pas na dit bloedbad j kon hij door omstanders met een brandblusapparaat worden doodgeslagen. Goldsteins daad leidde ertoe dat het centrum van Hebron grotendeels werd afgesloten, voor Palestijnen wel te verstaan. Die situatie duurt nog steeds voort. Goldsteins graf in de nederzetting Kiryat Arba wordt elk jaar druk bezocht. Zijn daad inspireert kennelijk ook nog steeds anderen.

Uitgelichte afbeelding: Het graf van massamoordenaar Baruch Goldstein. De steentjes zijn een eerbetoon van bezoekers By Itai – Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7006820

