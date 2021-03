Hef de patenten op covid vaccins op

Diverse auteurs – 2 maart 2021

Omdat geld geen rem mag zijn op de wereldgezondheid, moeten vaccins niet worden behandeld als handelswaar maar als publieke goederen. Persoonlijkheden van internationaal links, zoals Jean-Luc Mélenchon, Jean Ziegler en Lula dringen erop aan dat er licenties opgesteld worden die de vrije productie van vaccins mogelijk maken.

Sinds een jaar wordt de mensheid geconfronteerd met de coronavirus epidemie. Wereldwijd zijn al meer dan 2 miljoen mensen aan deze ziekte overleden. Het bestaan van miljarden mensen is ontwricht door lockdowns en alle beperkende maatregelen die bij de bestrijding van de ziekte worden toegepast. De eerste slachtoffers zijn de armen. Zij wonen in overbevolkte woningen waar de verspreiding van het virus het grootst is en werken in beroepen waarin ze het meest blootgesteld worden, maar hun toegang tot kwaliteitszorg is vaak beperkt. Getroffen door de tijdelijke stillegging van de economie, vervallen velen van hen tot armoede.

Tegen eind 2020 zijn in verschillende regio’s van de wereld vergunningen voor vaccins verleend. Ze zijn in recordtijd ontwikkeld en er bestaan er al verschillende, waarbij verschillende wetenschappelijke technieken worden gebruikt. Deze prestatie is het resultaat van de uitzonderlijke mobilisatie van duizenden onderzoekers over de hele wereld, met name in openbare instellingen zoals universiteiten. Het is ook het resultaat van de financiering door staten, dat wil zeggen de volkeren van de wereld, die alleen al voor het directe onderzoek naar vaccins meer dan 8,2 miljard euro hebben bijgedragen.

Nu zijn het echter enkele multinationale Big Pharma-bedrijven die met de hoofdprijs aan de haal gaan. Het Amerikaanse laboratorium Pfizer voorspelde dat de verkoop van zijn vaccin in 2021 bijna 12,5 miljard euro zou opbrengen. Vaccins, zo belangrijk voor de mensheid, worden behandeld als handelswaar. Particuliere bedrijven beslissen aan wie zij leveren en tegen welke prijs. Deze privatisering van het vaccin, hoewel een ‘publiek goed’ volgens de WHO, vertraagt de verspreiding ervan. Een minderheid van rijke landen heeft zich het grootste deel van de beschikbare doses toegeëigend. In de rest van de wereld moeten sommige landen 2,5 maal meer betalen voor dezelfde vaccins. De NGO Oxfam schat dat een vaccin niet meer dan 2,82 euro zou mogen kosten om werkelijk universele toegang te krijgen. Op dit moment zijn we daar nog ver van verwijderd.

Zelfs in Europa zijn de particuliere laboratoria niet in staat vaccins zo snel te produceren en te leveren als ze hadden beloofd.

Daarom stellen wij voor de octrooien op vaccins en toekomstige behandelingen tegen covid op te heffen. Geld mag geen rem zijn op wereldwijde gezondheid. In veel landen bestaan er vrije, ambtshalve of verplichte licentieregelingen. Zij maken de vrije productie en distributie van vaccins mogelijk. We doen een beroep op de leiders van deze landen om deze licentieregelingen zo spoedig mogelijk te gebruiken. Deze actie zal de prijs van vaccins verlagen en de productie ervan versnellen. Het kan miljoenen levens redden.

Begin januari waarschuwde het Intergouvernementeel Wetenschaps- en Beleidsplatform inzake Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) dat we door milieuschade een ‘tijdperk van pandemieën‘ zouden kunnen binnentreden. We zullen dit niet het hoofd kunnen bieden als we prioriteit geven aan particuliere belangen en de rijkdom van Big Pharma. In plaats daarvan moeten we een wereldwijde samenleving opbouwen die gebaseerd is op wederzijdse hulp. We kunnen daar nu al mee beginnen door te laten zien dat anti-covid-19 vaccins en behandelingen een publiek goed zijn.

Ondertekenaars: Jean-Luc Mélenchon, voorzitter van de parlementaire groepering La France insoumise, Luiz Inácio Lula da Silva, voormalig president van Brazilië, Rafael Correa, voormalig president van Ecuador, Amado Boudou, voormalig vice-president van Argentinië, Jean Ziegler, vice-voorzitter van het Raadgevend Comité van de VN-Raad voor de mensenrechten, Ernesto Samper, voormalig president van Colombia, destijds secretaris-generaal van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties UNASUR, Saúl Méndez Rodriguez, voormalig presidentskandidaat van Panama, James Galbraith Amerikaans econoom, Hamma Hammami mensenrechtenactiviste en Tunesisch politica, Biram Dah Abeid oppositieleider in Mauritanië en VN-mensenrechtenprijs, Veronika Mendoza voormalig presidentskandidaat in Peru, Manuel Zelaya voormalig president van Honduras, Marcos Enríquez Ominami voormalig presidentskandidaat in Chili, Ignacio Ramonet voormalig directeur van Le Monde Diplomatique en voorzitter van de Assocation Mémoire des Luttes, Aminata Traoré voormalig minister van Cultuur van Mali, Oumar Sissoko voormalig minister van Cultuur van Mali Gleisi Hoffmann voorzitter van de Arbeiderspartij in Brazilië, Maite Mola vice-voorzitter van de Partij van Europees Links, Spanje, Rodriguo Muncada voorvechter van het water, Danielle Miterrand-Modatim-prijs, Chili, Manu Pineda Spaans parlementslid, Oscar Laborde vice-voorzitter van het Mercosur-parlement, Marc Botenga Belgisch EP-lid (Partij van de Arbeid van België), Serge Bambara bekend als Smockey rapper, woordvoerder van Le Balai citoyen (Burkina Faso), Malin Björk Zweeds EP-lid (Linkse Partij), Nikolaj Villumsen Deens EP-lid (De Eenheidslijst), Silvia Modig Fins lid van het Europees Parlement (Linkse Alliantie), Abdourahmane Sano coördinator van het Nationaal Front voor de Verdediging van de Grondwet (Sri l), Alaa Talbi uitvoerend directeur van het Tunesische Forum voor Economische en Sociale Rechten (FTDES), Enrique Santiago woordvoerder van de parlementaire groepering Unidas Podemos, Gerardo Pisarello woordvoerder van de parlementaire groep Unidas Podemos, Amparo Botejara gezondheidsmanager van het uitvoerend comité van Podemos, Rosa Medel woordvoerder van de parlementaire groep Unidas Podemos, Laura López woordvoerder van de parlementaire groep Unidas Podemos, Juan Carlos Monedero voorzitter van de denktank van Podemos, Binod Shrestha, voorzitter van de Algemene Stichting van Nepalese Vakbonden (Gefont) in Nepal, Adolfo Mendoza, voorzitter van het Boliviaanse parlement van de Andes, Marcos Enriquez Ominami, voormalig presidentskandidaat van Chili, fractiecoördinator van Puebla, Sigifredo Reyes, voormalig voorzitter van de Wetgevende Vergadering in San Salvador, Frente Farabundo Marti voor de Liberacion Nacional Cuauhténoc, Cardenas Solozarno voormalig presidentskandidaat in Mexico, Fernando Buen Abad Dominguez Mexicaans filosoof, Pablo Rebolledo directeur Foro Latinoamericana de derechos Humanos FODALCH, Hector Diaz Polanco schrijver, antropoloog, socioloog en historicus, Paco Ignacio Taibo II schrijver, Spaans en Mexicaans (Fondo de Cultura Economica), Pedro Salmeron historicus, Paloma Saiz Tajero Mexicaans cultureel activist, Lorenzo Meyer Mexicaans historicus en academicus, Jorge Eduardo Navarrete Mexicaans econoom en diplomaat, Roberto Eibenschutz Hartman Mexicaans architect, academicus en schrijver, Binod Shrestha Voorzitter GEFONT, Nepal, Ging Quintos Deles Voormalig presidentieel adviseur voor het vredesproces op de Filippijnen, David Ibarra Munoz Voormalig minister van Financiën en Overheidsfinanciën in Mexico, Paola Pabon Prefect van Pichincha in Ecuador, Costas Lapavitsas Econoom, voormalig Grieks parlementslid, R. C Khuntia voormalig parlementslid in India, Chandrah Prakash Singh vakbondsman INTUC in India, Velayutham Ruthiradeepan vakbondsman, vice-voorzitter van de Nationale Vakbondsfederatie in Sri Lanka, Bienvenu Matumo woordvoerder van de La Lucha-beweging in de DRC.

Dit artikel stond op Liberation. Nederlandse vertaling redactie Grenzeloos.

Overgenomen van Grenzeloos. Neem er ook eens een kijkje. Zeer aanbevolen.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Prasesh Shiwakoti (Lomash) on Unsplash