‘Ik heb geen geld om eten te kopen’: corona in de VS

Miljoenen Amerikaanse werklozen zijn door het falende Amerikaanse sociale zekerheidsstelsel in grote problemen geraakt. Ze zijn inmiddels afgesloten van gas en elektra en dreigen op korte termijn uit hun woningen gezet te worden.

De coronacrisis heeft hard toegeslagen in de VS. Niet alleen zijn ruim 500.000 mensen overleden aan covid 19, de pandemie heeft ook de zwakheden van het sociale zekerheidsstelsel – of wat daar nog van over is – genadeloos blootgelegd.

Officieel bedraagt het werkloosheidscijfer in de VS 6,3%, maar waarschijnlijk ligt het échte cijfer dicht bij de 10% (de registratie is al net zo’n puinhoop als de uitbetaling van de werkloosheidsuitkering).

Volgens schattingen van de Universiteit van Illinois heeft hooguit 30% van de Amerikaanse werklozen tot nu toe een uitkering ontvangen. Minimaal 1,2 werkloze Amerikanen wachten op een beslissing op hun aanvraag of zijn – na afwijzing van de aanvraag – in afwachting van hoger beroep.

De verlenging van de uitkeringsduur liet eind vorig jaar op zich wachten, waardoor in januari naar schatting zo’n $17.6 miljard niet uitbetaald werd aan mensen die daar in principe wel recht op zouden hebben. Veel mensen hebben sinds december geen cent meer gezien. Dit drama dreigt zich overigens binnenkort te herhalen als het Congres niet vóór 14 maart instemt met de verlenging van de uitkeringsduur. Als klap op de vuurpijl valt er bij de getroffen werklozen binnenkort ook nog eens een forse belastingaanslag op de mat (als ze nog een woning hebben, tenminste).

Het door de Democraten beheerste Huis van Afgevaardigden heeft inmiddels een plan voor een hulppakket aangenomen. Als het plan door de Senaat komt, zou elke getroffen Amerikaan recht hebben op een eenmalige uitkering van $1,400. Naar verwachting zullen de Republikeinen proberen het plan te saboteren.

Een structurele oplossing is die eenmalige uitkering natuurlijk niet. Jackie Warner, een vrouw die in maart 2020 haar baan kwijtraakte en al sinds december 2020 geen cent heeft gezien: “ik ben mijn ziektekostenverzekering kwijt; mijn auto moet dringend gerepareerd worden en ik heb geen geld om voedsel te kopen”.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Chris Murray on Unsplash