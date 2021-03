Coronaterroristen plegen aanslag op teststraat

Bij een coronateststraat van de GGD in Bovenkarspel (Noord-Holland) hebben coronaterroristen vanochtend een pijpbom tot ontploffing gebracht. Niemand raakte gewond.

De ontploffing vond kort voor 7.00 uur plaats, toen de teststraat nog niet open was. Alleen een beveiliger was aanwezig. Hij bleef ongedeerd. Hoe groot de materiële schade is, is niet duidelijk.

De wappies maken zich online al heel lang boos over het bestaan van teststraten. Volgens hen bestaat Covid 19 niet of is het een complot van Bill Gates en George Soros (varieert).

Er zijn eerder dit jaar ook al – nogal amateuristische – aanslagen gepleegd op testlocaties. Eind januari stak de FVD-aanhang in Urk een testlokatie in brand.

Momenteel doet de Explosieven Opruimingsdienst onderzoek in het pand. De testlokatie blijft de rest van de dag gesloten.

De reactie van burgemeester Ronald Wortelboer van de gemeente Stede Broec is helaas typerend voor een bestuurlijke elite die terrorisme alleen durft te benoemen wanneer het afkomstig is uit islamitische kringen en overloopt van begrip zodra het over rechts (complot)gajes gaat: De burgemeester snapt wel dat mensen gefrustreerd zijn. Die frustratie voelt hij soms zelf ook wel, vertelt hij in een reactie. Dit zijn natuurlijk geen ‘gefrustreerde mensen of slachtoffers. Dit is achterlijk, gewelddadig tuig en het dient voor jaren achter de tralies te verdwijnen.

Uitgelichte afbeelding: Amerikaanse Qanon-gek – Photo by Joel Muniz on Unsplash