Duitse veiligheidsdienst: AfD gevaar voor de democratie

De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst heeft de fascistische oppositiepartij Alternative für Deutschland (AfD) bestempeld als een extreemrechtse partij die een bedreiging vormt voor de democratie en de Duitse grondwet.

Het bericht is afkomstig van de Deutschen Presse-Agentur (DPA), maar inmiddels bevestigd door o.m. de ARD, Der Spiegel en de Süddeutsche Zeitung. Volgens de DPA stelt de Verfassungsschutz nog vandaag de afdelingen in de afzonderlijke deelstaten op de hoogte van het oordeel.

Het oordeel werd al lange tijd verwacht. De AfD begon ooit als een conservatieve anti-EU partij, ongetwijfeld onaangenaam en reactionair, maar niet fascistisch. De partij radicaliseerde echter al snel, waarop de oprichters de partij verlieten en de macht werd overgenomen door radicaalrechtse engnekken als Frauke Petry. Een paar jaar geleden verliet ook zij de AfD omdat de partij steeds meer in extreemrechts vaarwater terecht kwam. De laatste tijd trok de partij zelfs op met expliciet fascistische groepen als de Identitaire Beweging.

De veiligheidsdienst mag leden van de AfD nu afluisteren en schaduwen. Ook het infiltreren van de partij is vanaf nu toegestaan. De Verfassungsschutz houdt de AfD al langere tijd in de gaten. De partij is daarom eerder dit jaar naar de rechter gestapt. Dat proces loopt nog.

Bron: Zeit Online

