Baudetjugend bedreigt GroenLinks-kiezer in Gelderland

De Baudetjugend heeft in het Gelderse Scherpenzeel een vrouw die een verkiezingsposter van GroenLinks voor haar raam heeft hangen bedreigd.

Woensdagmiddag kreeg ze als enige van haar buurt een flyer van FVD door de bus. Een groepje FVD-incels bleef daarna in de buurt van haar huis rondhangen.

’s Avonds werd er bij de vrouw aangebeld. Toen ze opendeed zag ze dat de voordeur beplakt was met FvD-stickers. Het groepje incels stond op enige afstand leuzen te roepen. De vrouw wil de leuzen niet herhalen, maar wij gokken op het seksistische geblaat waarin types als Jan Roos en Jan Dijkgraaf excelleren.

Helaas doet de vrouw geen aangifte, maar wil ze met de FVD-Jugend in gesprek. Want ook nazi’s zijn diep in hun hart redelijke en fatsoenlijke mensen. Zoiets.

Bron: Omroep Gelderland

Uitgelichte afbeelding: Door W.F.M. Mol (Stapf Bilderdienst) – GaHetNa (Nationaal Archief NL) 363004_037, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38560389