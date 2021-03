Duitse inlichtingendienst mag AfD voorlopig niet bespioneren

De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst (Verfassungsschutz) mag de fascistische Alternative fur Deutschland (AfD) voorlopig niet bespioneren Er moet gewacht worden op de uitslag van een kort geding dat de AfD eerder al tegen de Verfassungsschutz heeft aangespannen.

Eerder deze week bestempelde de veiligheidsdienst de AfD tot een gevaar voor de Grondwet en de democratie. Dat betekent dat de veiligheidsdienst leden van de partij af mag luisteren, emails mag onderscheppen en zelfs infiltranten in kan zetten.

De rechtbank velt geen inhoudelijk oordeel, maar stelt in wezen dat de veiligheidsdienst het bericht niet naar buiten had mogen brengen. Eerder had de veiligheidsdienst toegezegd zich publiekelijk niet uit te zullen laten over de risico-inschatting van de AfD. Daarmee zou gewacht worden totdat er een uitspraak is in het kort geding. Volgens de rechtbank heeft de Verfassungsschutz zich niet aan die afspraak gehouden. Ietwat wrang, want niet de Verfassungsschutz, maar de de media hebben het bericht naar buiten gebracht.

