Human Rights Watch: Eritrese leger heeft in Tigray honderden burgers vermoord, waaronder kinderen

Eritrese legereenheden hebben volgens Human Rights Watch (HRW) in november vorig jaar honderden burgers vermoord in de opstandige provincie Tigray. Onder de doden zouden zich veel kinderen bevinden.

In november verklaarde premier Abiy Ahmed van Ethiopië de oorlog aan het Tigray People’s Liberation Front (TPLF), dat hij ervan beschuldigde aanslagen te hebben gepleegd op legerkampen in de provincie. De burgeroorlog in Tigray is sindsdien overgeslagen naar het buurland Eritrea.

Op 20 november namen Eritrese en Ethiopische eenheden Aksum in, na de stad eerst dagenlang met artillerie bestookt te hebben. Na de inname van de stad sloegen Eritrese eenheden aan het plunderen, terwijl het Ethiopische leger toekeek en weigerde in te grijpen.

Nadat leden van Tigrayaanse milities op 28 november Eritrese militairen aanvielen, gingen militaire eenheden van deur tot deur. Mannen en jonge jongens werden naar buiten gesleurd en ter plaatse geëxecuteerd. Volgens HRW zijn alleen al op 28 en 29 november meer dan 200 burgers vermoord.

Premier Ahmed zegt dat de beschuldigingen momenteel onderzocht worden. Hij noemde de beschuldigingen ‘geloofwaardig’, maar probeerde de gepleegde misdaden misdaden te bagatelliseren door de berichtgeving ‘overdreven’ te noemen.

Bron: Al Jazeera

Uitgelichte afbeelding: Aksum in betere tijden – Door A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) – Eigen werk, FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68613401