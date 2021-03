Antifascistische demo bij bezoek Thierry Baudet aan Appingedam

Thierry Baudet trekt momenteel met zijn complotkaravaan door het land. Vandaag doet hij daarbij Appingedam aan. De nazileider werd in Groningen opgewacht door tegendemonstranten die borden omhoog houden met teksten als ‘Fascist’ en ‘Refugees welcome’.

Eerder deze week werd Baudet in Nijmegen ook al opgewacht door tegendemonstranten. Burgemeester Bruls ontbond die bijeenkomst omdat de FVD-aanhang de kont afveegde met de coronaregels. Of men zich in Appingedam wél aan de regels houdt mag betwijfeld worden.

Later vandaag vertrekt de complotkaravaan naar Emmen. De bijeenkomst daar begint om 15.00 uur. Antifascisten in ZO-Drenthe weten wat hen te doen staat.

Bron: Dagblad van het Noorden