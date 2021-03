Corruptie bij Duitse christen-democraten

Georg Nüsslein, een Bondsdagafgevaardigde van de Christlich-Soziale Union (CSU), de Beierse zusterpartij van Merkel’s CDU, wordt verdacht van corruptie. Hij wordt ervan beschuldigd in het voorjaar van 2020 actief te hebben gelobbyd voor een fabrikant van mondkapjes.

Nüsslein zou daarvoor het lieve bedrag van 660.000 euro hebben opgestreken. Nüsslein is inmiddels afgetreden, net als zijn CDU- collega Nikolas Lobel die ook een bedrag van 6 cijfers zou hebben ontvangen. Beiden beweren uiteraard onschuldig te zijn, maar aan die claim hecht niemand veel waarde.

Het is bepaald niet de eerste pijnlijke affaire voor de Duitse christen-democraten. Al eerder bleken diverse politici van CDU en CSU hand- en spandiensten te verlenen aan het bedrijfsleven, in ruil voor mooie donaties en leuke snoepreisjes.

De Duitse christen-democraten verzetten zich ook tegen de invoering van anti-corruptiewetgeving. Een wet die het betaald lobbyen voor bedrijven door leden van de bondsdag aan banden moet leggen, wordt geblokkeerd door de fractie van CDU-CSU, ondanks het feit dat over de invoering binnen de coalitie met de SPD afspraken zijn gemaakt. Dankzij de sabotage door de christen-democratische fractie is het de regering tot nu toe niet eens gelukt de wet voor te leggen aan de Bondsdag.

Een wet die het leven van klokkenluiders iets eenvoudiger moet maken, wordt ook al gesaboteerd door CDU-CSU. Helemaal tegenhouden gaat niet lukken, want het betreft een richtlijn van de EU die in alle lidstaten wettelijk verankerd moet worden. De christen-democraten doen echter hun uiterste best de werking van de wet te beperken tot hetgeen minimaal vereist is.

Bron: taz

Uitgelichte afbeelding: Georg Nüsslein – Von Jenny Paul – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87781196