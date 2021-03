Baudet in Groningen

De complotkaravaan van Thierry Baudet is vandaag in Groningen, waar de nazileider momenteel een optreden verzorgt op de Grote Markt, in het centrum van de stad.

Bij de bijeenkomst zijn enkele honderden mensen aanwezig. Baudet – óf oliedom óf niet beschikkend over een functionerend geweten – maakt reclame voor niet werkende geneesmiddelen, terwijl zijn Sturmabteilung helpt tegendemonstranten af te voeren:

Smerige leugens over medicijnen de werken tegen corona, dat is gewoonweg onjuist en een demonstrant wordt door de FvD knokploeg geboeid en afgevoerd. Dat is een geweldsdelict. @Politie @Het_OM @NCTV_NL @khadijaArib kijkt u mee pic.twitter.com/832rDJsbjw — ouwe zeveraar (@OZeveraar) March 9, 2021

Ook bobsleeër en extreemrechtse activist Arend Glas is aanwezig. Hier maakt hij zijn ongenoegen over de aanwezigheid van antifascisten bekend:

Agressieve neo nazi Arend Glas vindt het niet leuk als mensen #Fraudet zien voor wat hij werkelijk is. Een LEUGENAAR. https://t.co/CMeJckJ72J — Felieze 👊🏽👊🏼🌍🌷🔻#ikwileenprik 💉 #volt💜⚡️ (@hethadgekund) March 9, 2021

Glas was in het verleden o.a. actief voor CP’86. Daarnaast is hij betrokken bij het fascistische Studiegenootschap Erkenbrand Noord Nederland. Volgens Sikkom onderhoudt hij de Facebookpagina van deze club:

In ons archief genoeg screenshots waaruit duidelijk wordt dat Glas iig de Facebookpagina van Erkenbrand beheert. — Sikkom (@Sikkom050) March 9, 2021

Nostalgisch moment! Vroeger ging het er nog wel anders aan toe als fascisten naar je stad kwamen:

