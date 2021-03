AfD-activist vergelijkt coronavaccin met Zyklon B

Volgens AfD-activist Stefan Bauer is het coronavaccin van AstroZeneca ‘het nieuwe Zyklon B’, het gifgas dat de nazi’s gebruikten in vernietigingskampen.

In een korte video die opgenomen werd bij het concentratiekampmonument Mauthausen in Oostenrijk, zegt Bauer o.a: “Wij hebben geen nieuw Zyklon B nodig, of het nu AstraZeneca of Biotech heet. Nee, dat hebben we niet nodig”. Bauer is ook bang dat er concentratiekampen gebouwd gaan worden voor mensen die weigeren zich te laten vaccineren.

Hieronder de video, als bewijs dat we het niet uit onze duim zuigen. Sterke maag vereist:

Der rechte YouTuber #StefanBauer war heute im KZ Mauthausen und vergleicht am Ende COVID19-Impfstoffe von #AstraZeneca und BioNTech mit Zyklon B.



WHAT?! pic.twitter.com/6tdTOmfdee — SchwurbelWatch (@schwurbelwatch) March 7, 2021

De beheerders van het gedenkteken hebben inmiddels aangifte gedaan tegen Bauer: “Vrijheid van meningsuiting houdt op daar waar de misdaden van het nationaal-socialisme worden gebagatelliseerd en historisch onhoudbare vergelijkingen met het nazi-terreurbewind worden gemaakt…..Het concentratiekampmonument Mauthausen veroordeelt de instrumentalisering van miljoenen nazi-slachtoffers om een ​​politieke agenda uit te voeren die op geen enkele manier verband houdt met hun lijdenservaringen. In de context van de Covid-19-maatregelen getuigen dergelijke vergelijkingen ófwel van een angstaanjagende historische onwetendheid ófwel van bewust opruiende meningsmanipulatie“.

Ook voor de allesbehalve kleinzerige AfD is Bauer nu te ver gegaan: volgens de Süddeutsche Zeitung wil de partij Bauer royeren. Bauer verkeert al langere tijd in complotkringen. Zo is hij regelmatig samen met de beruchte extreemrechtse complotdenker Attila Hildmann gesignaleerd. Volgens het geruchtencircuit wil de AfD Bauer al langere tijd kwijt. De Beierse activist heeft met zijn optreden in Mauthausen het perfecte excuus geleverd.

Bron: news.de

