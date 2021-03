Antifascistische actie in Den Haag

In Den Haag zijn de afgelopen nacht verkiezingsposters van de neofascistische FVD op creatieve wijze bewerkt/verwijderd. Het is al erg genoeg dat de nazicomplotkaravaan vrijwel ongehinderd door het land kan trekken, dat je ook nog eens naar de hoofden van Fraudet en Haga moet kijken is echt teveel van het kwade. Beeldverslag hieronder:

Ondertussen in Den Haag! pic.twitter.com/yUKkSp1r7Y — Okke Ornstein (@oornstein) March 11, 2021

Uitgelichte afbeelding: By Old White Truck from USA – Patriot Prayer vs Antifa protests. Photo 11 of 14, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64734850