Rijke landen WTO blokkeren voorstel patenten op coronavaccins terzijde te schuiven

Een aantal rijke leden van de World Trade Organisation (WTO) heeft gisteren een voorstel van India en Zuid-Afrika om de patenten op coronavaccins tijdelijk terzijde te schuiven verworpen. Ruim 80 landen uit het globale Zuiden stemden vóór het voorstel. Rijke landen stemden vrijwel unaniem tegen.

Het (tijdelijk) opheffen van de patenten zou de productie van vaccins aanmerkelijk versnellen en met name arme(re) landen de kans geven de pandemie effectief te bestrijden. Uiteindelijk komt dat ook de inwoners van het rijke Noorden ten goede, omdat de kans op het ontstaan van gevaarlijke mutaties daarmee flink afneemt.

De VS, Groot-Brittannië, Zwitserland en de landen van de EU stemden allemaal tégen het voorstel. Niet toevallig zijn juist in die landen veel farmaceutische bedrijven gevestigd. Laat niemand zich enige illusie maken over de prioriteiten van ‘onze’ regering.

Bron: Euractiv

Uitgelichte afbeelding: Hoofdkwartier WTO – By E. Murray – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7166798