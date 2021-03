Henk Bleker bekent eindelijk kleur

Iedere natuurliefhebber denkt met gruwel terug aan de enorme schade die Henk Bleker aangebracht heeft aan de natuur en het natuurbeheer. Hij draaide in het eerste kabinet Rutte de robuuste Ecologische Hoofdstructuur de nek om. Als populist pur sang verschoof hij het discours over ecologische principes en natuurbeleidsdoelstellingen naar populistische frames en one liners. Henk Bleker ging de discussie niet aan maar profileerde zich om een veel groter publiek te bereiken in de populaire media.

Deze populist heeft nu eindelijk kleur bekend en zich aangesloten bij het nazistisch Forum voor Democratie. Onverwacht? Nee, hij flirtte al langer met deze partij van de Borealen. Hij kwam op hun hun partijbijeenkomsten en speelde de loftrompet voor de samenwerking tussen het CDA en FvD in Noord-Brabant. De Fvd zal als een warm bad voelen voor deze super hobbyboer, die zich ook al zo thuis voelt bij de Farmers Defence Force. De groep die bij monde van Sieta van Keimpema de boerenmassa op het Malieveld opriep tot een “civil war”.

Die Sieta van Kiepema blijkt overigens een hele slechte boer te zijn. De rechtbank in Utrecht concludeerde 10 maart jl. dat Friesland Campina terecht de aankoop van melk van dit bedrijf staakte vanwege slechte bedrijfsvoering en ondermaatse melk die vervuild was. Bij controles van het boerenbedrijf bleek dat de kalversterfte opliep tot 71%, voer beschimmeld was en dat in een sloot waar de koeien uit dronken een mestkar werd gevonden.