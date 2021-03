Laffe zakken RTL bieden Baudet excuses aan

Thierry Baudet liep gisteren kwaad weg bij het praat gelulprogramma van Jinek omdat cabaretier Martin Koning kritiek leverde op de nazileider. Not done, uiteraard, want Pim!! In Nederland zijn alleen lofzangen op nazi’s toegestaan, kritiek getuigt van gebrek aan respect.

Uiteraard kwam het trollenleger van Baudet meteen in actie, maar dat zullen we iedereen besparen, met uitzondering dan van de reactie van de veroordeelde fraudeur Erik de Vlieger:

De onderwereld is dus solidair met Baudet. Goed om te weten.

Bij RTL schrok men zich uiteraard halfdood van Koning’s bijdrage. De omroep nam “volledig afstand” van de tekst van Koning en Jinek belde de nazileider meteen na de uitzending op om haar excuses aan te bieden. Laffer wordt het niet:

Nog even over de uitzending #jinek: ik sta niet achter de tekst van cabaretier Martijn Koning. Ik distantieer me totaal van de inhoud. — floor bremer (@floorbremer) March 11, 2021

Weten we natuurlijk wel weer waarom in Nederland op zo grote schaal werd gecollaboreerd met de nazi’s.

Koning zélf toonde aan wél over de nodige virtuele ballen te beschikken. Hij staat voor de volle 100% achter zijn eigen woorden en vindt dat RTL en Baudet wat minder moeten zeuren: “Het is ontzettend mooi om een politicus aan te pakken die verschrikkelijke dingen zegt, overal mee wegkomt”.

Uitgellichte afbeelding: Photo by Mika Baumeister on Unsplash