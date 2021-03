Tweede Kamer stemt in met verdere afbraak huurbescherming

De Tweede Kamer heeft woensdag een wetswijziging aangenomen die het aanbieden van tijdelijke huurcontracten (nog) makkelijker maakt. SP, PvdD, GL, PvdA, 50+, SGP(!) en vKA stemden tegen, de rest was vóór. Hoezo is de PVV ‘links’?

ChristenUnie (CU) en DENK stemden vóór. Opvallend, want CU en DENK zijn tegen tijdelijke huurcontracten. De CU wil ze zelfs volledig verbieden. Desondanks stemden beide partijen woensdag in met het voorstel:

Dit betekent dus gewoon dat zo’n tweederde van de Tweede Kamer voorstander is van het rechteloos maken van huurders, want we mogen er toch van uitgaan dat niemand écht denkt dat dit voorstel van aso-VVD’er Daniël Koerhuis ‘recht doet aan de belangen van de huurder’, zoals Koerhuis met droge ogen beweerde.

Tijdelijke huurcontracten in de particuliere sector werden vijf jaar geleden wettelijk toegestaan. Formeel was het de bedoeling dat de wet zou leiden tot een groter aanbod van woningen en meer doorstroming, maar in de praktijk leidde het vooral tot hogere huren en een verslechtering van de rechtspositie van huurders.

Inmiddels zijn tijdelijke huurcontracten in de particuliere sector eerder regel dan uitzondering. Uit onderzoek van Investico blijkt dat inmiddels bijna de helft van de particuliere huurwoningen wordt aangeboden met een tijdelijk huurcontract. Van de toezegging dat vaste contracten de norm zouden blijven is dus – voorspelbaar – helemaal niks terechtgekomen.

De opeenvolgende ministers Stef Blok en Kajsa Ollongren beloofden dat het tijdelijke contract een uitzondering zou blijven, maar het Investico-onderzoek liet zien dat bijna de helft van de particuliere huurwoningen inmiddels wordt aangeboden met een tijdelijk contract. Bij een derde van de tijdelijke huurcontracten werd bovendien een onwettige minimumtermijn gesteld waarin de huurder niet kon opzeggen. 'De minimumtermijn betekent dat het aan twee kanten onzeker wordt. Dan zit je er ook nog eens aan vast, terwijl je eigenlijk wil zoeken naar iets anders', aldus Huisman. Met de huidige wetswijziging is ook die praktijk gelegaliseerd.

