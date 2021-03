Actie tegen Baudet in Leeuwarden

Verklaring AFA Fryslân

Op vrijdag 12 Maart stonden we met een groot spandoek ‘Respect voor iedereen, geef fascisme geen ruimte’ voor het provinciehuis in Leeuwarden, om te protesteren tegen de komst van Thierry Baudet. In coronatijd zijn er aanzienlijk minder straatacties en een spandoekactie voor het provinciehuis kreeg de nodige aandacht met een groot artikel in de Leeuwarder Courant.

Screenshot Omrop Fryslân

Burgemeester Buma stuurde ons wel naar een speciaal zijvak. Dat deden we met tegenzin omdat we anders gearresteerd zouden worden en het protest niet door zou kunnen gaan.

In het persbericht wilden we vooral ook de aandacht vestigen op de ‘vluchtelingencrisis’ die in feite mede veroorzaakt wordt door onszelf. We bevinden ons al geruime tijd in een ecologische, economische en sociale crisis – en nu ook in een diepe humanitaire crisis.

Helaas besteedde de LC geen aandacht aan het persbericht zélf en schreef ze dat de spandoekactie ‘een maatschappelijk signaal’ was. ‘Aanhangers van PVV en FvD zouden volgens AFA racistisch en stiekem ook fascistisch zijn. Destijds was een stem op Geert Wilders een protest op de politieke elite. Maar wie dat nu nog doet? Het is nu geen proteststem meer. Iedereen weet wat de standpunten van de PVV zijn. Praten met racistische en fascistische partijen is niet normaal. Geef partijen van de uitsluiting als PVV, FvD en JA21 geen ruimte.’

Opvallend was overigens de aanwezigheid van een grote groep jongeren die Baudet blijkbaar bij elke bijeenkomst laat opdraven, zodat de plaatselijke belangstelling veel groter lijkt dan hij in werkelijkheid is. Van die groep kwam een groot deel uit andere provincies dan Friesland.

Antifascistische Actie Fryslân

Uitgelichte afbeelding: By Fibonacci Blue – https://www.flickr.com/photos/44550450@N04/32136654424, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=96172966