Mensenrechtenactivist Myanmar doodgemarteld door het leger

De Britse krant de Guardian zegt over bewijzen te beschikken dat mensenrechtenactivist Zaw Myat Lynn is doodgemarteld door het Myanmarese leger.

Het leger pleegde op 1 februari een staatsgreep tegen de gekozen regering van Aung San Suu Kyi’s Nationale Liga voor Democratie (NLD). Op die partij valt ook echt wel het een en ander aan te merken – zo keek de NLD bijvoorbeeld de andere kant op toen het leger etnische zuiveringen pleegde op de Rohingya – maar met een staatsgreep van datzelfde leger wordt de situatie voor de Rohingya er natuurlijk ook niet beter op. Het leger reageert op voorspelbare wijze op de protesten tegen de coup: tenminste 80 betogers zijn doodgeschoten en ruim 2000 mensen zijn gearresteerd.

Kort voor zijn arrestatie had Lynn op Facebook nog een livestream van de protesten verzorgd. Nog dezelfde avond bestormde het leger een school in een buitenwijk van de stad Yangon, waar Lynn zich verborgen hield. Naar verluid waren de ingangen van de school gebarricadeerd, wat misschien helpt tegen de politie, maar niet tegen vastbesloten legereenheden.

Vorige week maandag werd Lynn opgepakt, 24 uur later kreeg zijn vrouw bericht dat ze zijn lichaam op kon halen. Volgens het leger was Lynn van negen meter hoogte uit een raam gesprongen en daarbij op de uitsteeksels van een ijzeren hek beland. Zijn vrouw, Phyu Phyu Win, kreeg opdracht het lichaam nog dezelfde dag te cremeren.

De Guardian zegt foto’s te hebben gezien waaruit blijkt dat er kokend water – of mogelijk een chemische stof – in zijn mond is gegoten. Lynn’s tong was letterlijk gesmolten en hij had geen tanden meer. Zijn gezichtshuid was afgestroopt en hij had over zijn hele lichaam ernstige kneuzingen en steekwonden.

Het leger had Lynn al een tijdje in het vizier. Hij deed verslag van betogingen en acties en publiceerde veel (gruwelijk) bewijsmateriaal over de wijze waarop het leger optreedt tegen betogers.

Volgens zijn collega’s is de moord op Lynn allesbehalve uitzonderlijk. Dagelijks verdwijnen – met name jonge – activisten spoorloos. Een activist die om voor de hand liggende redenen anoniem wil blijven: “Lynn werd een doelwit omdat hij spraakmakend was. Het leger wil de rest van ons een lesje leren door te zeggen: ‘dit is hoe je zult eindigen’. Die strategie zal niet werken. Wij zijn slimmer. We beschikken over veel sociale media en methodes om de wereld te bereiken die we vroeger niet hadden”.

Uitgelichte afbeelding: By VOA Burmese – https://www.voanews.com/east-asia-pacific/myanmar-junta-imposes-curfew-amid-protests, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99821400