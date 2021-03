VVD: we zijn er trots op dat we het programma van Wilders uit mogen voeren

Steeds wanneer je denkt dat de bodem nu wel bereikt is, blijkt het tóch nog erger te kunnen:

Terwijl Geert Wilders woedend zat te twitteren, zorgde @markrutte ervoor dat het aantal Syrische migranten vanuit Turkije met 90 procent afnam.#eenvandaag #debat pic.twitter.com/CO16cz5QsT — VVD (@VVD) March 15, 2021

‘Syrische migranten’, juist ja. In de burgeroorlog die in 2011 begon toen Assad protesten tegen zijn regime met bruut geweld neersloeg, zijn naar schatting 450.000 mensen om het leven gekomen. Zo’n 145.000 burgers worden vermist. Het merendeel van die vermisten is waarschijnlijk ook dood. Miljoenen mensen sloegen op de vlucht voor het geweld en de terreur waar met name het regime zich schuldig aan maakte, al hebben ook de andere facties in het conflict bloed aan hun handen, met name natuurlijk ISIS.

Het merendeel van de vluchtelingen werd opgenomen in de buurlanden, slechts een enkeling bereikte Europa. Alleen Turkije al heeft 3,6 miljoen vluchtelingen opgenomen, het straatarme Libanon nam ruim 1,5 miljoen vluchtelingen op, ook al waren nóch de bevolking nóch de regering daar bijzonder blij mee.

Volgens het UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, leeft 90% van de Syrische vluchtelingen in diepe armoede, met name – maar niet uitsluitend – degenen die in vluchtelingenkampen verblijven. De Covid-pandemie heeft uiteraard niet bijgedragen aan de verbetering van hun lot. Landen als Libanon en Jordanië zijn toch al straatarm en mede dankzij de pandemie staat hun economie nu volledig op instorten.

Voor iedereen die de burgeroorlog in Syrië de afgelopen 10 jaar een beetje heeft gevolgd, is de tekst van de VVD – letterlijk – misselijkmakend. Niets gaat rechts Nederland blijkbaar te ver om het Fortuyn-plebs tegemoet te komen, ook al moet je daarvoor mensen die letterlijk uit hun huizen gebombardeerd en met gifgas bestookt werden onder de grond schoffelen.

Uitgelichte afbeelding: Syrische vluchtelingen in Libanon – By Voice of America News: Margaret Besheer reports from the northern Lebanese city of Tripoli; “Syrian Refugees Seek Out Smugglers”. – https://www.youtube.com/watch?v=oWvHr-0BXhc&feature=plcp, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21078167