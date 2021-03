Tenminste 8 mensen, waaronder zes Aziatische vrouwen, omgekomen bij aanslagen Atlanta

Bij een reeks aanslagen op massagesalons in de omgeving van Atlanta, de hoofdstad van de staat Georgia, zijn tenminste acht mensen om het leven gekomen. Zes van de slachtoffers zijn vrouwen van Aziatische herkomst, wat lijkt te wijzen op een racistisch motief. De dader is inmiddels gearresteerd.

Rond 17.00 uur lokale tijd opende de dader in een massagesalon in Acworth, dertig kilometer ten noorden van Atlanta, het vuur op de aanwezigen. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. De politie dacht in eerste instantie aan een uit de hand gelopen roofoverval, maar dat veranderde snel toen toe men kort daarop berichten ontving over schietpartijen in twee massagesalons in Atlanta.

De verdachte, de 21 jaar oude Robert Aaron Long, kon enige tijd later gearresteerd worden in Crisp County, ruim 200 km ten zuiden van Atlanta.

Here’s the booking photo of 21 year old Robert Aaron Long, the suspect in the shootings at three #Atlanta area massage spas that left 8 people dead. pic.twitter.com/srtsVeaPdf — Courtney Bryant (@CourtneyDBryant) March 17, 2021

Long had kon snel gearresteerd worden aan de hand van videobeelden, blijkbaar had hij niet de moeite genomen zich te vermommen. Long is een overtuigd christen en actief in de lokale baptistische gemeente in zijn woonplaats Woodstock, Georgia.

De aanslagen komen niet uit de lucht vallen, sinds de uitbraak van de corona-pandemie zijn er in de VS bijna 3800 hate incidents gemeld tegen Amerikanen van Aziatische afkomst. Veel rechtse Amerikanen stellen ‘de Chinezen’ verantwoordelijk voor de uitbraak van de pandemie , een beeld dat Trump het afgelopen jaar bevestigde door Covid19 te betitelen als ‘het Chinese virus’.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Ehimetalor Akhere Unuabona o