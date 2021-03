Terrorist Atlanta mogelijk vooral gedreven door vrouwenhaat

Robert Aaron Long, de man die gisteren in Atlanta, de hoofdstad van Georgia, 8 mensen doodschoot werd mogelijk vooral gedreven door vrouwenhaat. Omdat zich onder zijn slachtoffers zes Aziatische vrouwen bevonden, leek een racistisch motief in eerste instantie nogal voor de hand te liggen, maar waarschijnlijk speelde vrouwenhaat een minstens even grote rol.

Long schoot in drie ‘massagesalons’ in de omgeving van Atlanta zes vrouwen van Aziatische afkomst dood. De snelle reactie van de politie – na tips van Long’s familie – heeft waarschijnlijk voorkomen dat er meer doden zijn gevallen. Long zou van plan zijn geweest nog meer aanslagen te plegen. Hij bood bij zijn arrestatie geen verzet.

Uit de verhoren van Long komt tot nu toe een beeld naar voren van iemand die als diepgelovig christen worstelde met zijn seksualiteit en zijn zelfhaat projecteerde op de sekswerkers die hij regelmatig bezocht. Volgens de politie vond Long dat hij ‘seksverslaafd’ was en een probleem had met porno. Beide zaken waren onverenigbaar met zijn fundamentalistische religieuze overtuigingen. Door de sekswerkers te vermoorden, dacht Long deze ‘verleidingen’ uit zijn leven te kunnen verbannen.

Of het allemaal waar is, is natuurlijk een tweede. Het is vast geen toeval dat Long Aziatische sekswerkers als doelwit uitkoos. Vrouwenhaat is – net als racisme – een vast onderdeel van de ideologie van white supremacists en de alt-right. Waarschijnlijk speelden bij de aanslagen dan ook diverse motieven een rol.

Volgens zijn ouders was de 21-jarige Long in januari weggelopen van huis. Zijn ouders had hij een text gestuurd met de boodschap dat hij ‘opnieuw wilde beginnen’.. Hij wordt vastgehouden op beschuldiging van moord. Indien Long daarvoor veroordeeld wordt, kan hij de doodstraf krijgen.

Uitgelichte afbeelding: By Mobilus In Mobili – Women’s March on Washington, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55796823