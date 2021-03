Maak kennis met de BoerBurgerBeweging

Tot nu toe is ze een beetje onder de radar gebleven, maar met Caroline van der Plas hebben we weer een onversneden fascist te pakken. Van der Plas mag namens de BoerBurgerBeweging (BBB, politieke vleugel van de boerenknokploeg FDF) plaatsnemen in het parlement en oh boy, dit is er eentje waar Baudet bij verbleekt. Gaan we de komende vier jaar nog veel plezier aan beleven.

Van der Plas zette de toon door gisteren gezeten op een trekker op het Binnenhof te arriveren en zich vervolgens luidkeels te beklagen toen het journaille BBB betitelde als een Boerenpartij. Dat werk, dus.

Het verkiezingsprogramma van deze nieuwe loot aan de nazistam is trouwens een stuk minder vermakelijk dan de capriolen van Van der Plas. Vooral de onderwijsparagraaf is interessant. Zo wil BBB o.a.:

Voortaan alle schoolboeken vooraf laten toetsen door een ‘deskundige commissie’

Leerlingen en leraren verplicht stage laten lopen bij een boer. Ook Kamerleden moeten eraan geloven. Daar moet de boer overigens voor betaald worden, want op het platteland gaat de zon nooit voor niks op.

Het wordt leerkrachten verboden iets negatiefs te zeggen over boeren, de slavenhandel, genocide, en al die andere zaken die fascisten al sinds jaar en dag na aan het hart liggen.

Er komt een kliklijn waar ouders en leerlingen docenten die deze regel overtreden aan kunnen geven

Caroline houdt er wel meer interessante opvattingen op na, bijvoorbeeld over de LHBT-gemeenschap:

Caroline verlangt ook terug naar de tijd dat zwarte mensen nog gewoon met de zweep kregen:

Uiteraard is onze boerin een groot fan van Blackface:

Uitgelichte afbeelding: Door kees torn – https://www.flickr.com/photos/68359921@N08/48826002408/in/photolist-2hoCKa3-2hoA2rJ-2hoBXab-2hoA2qM-2hoBX7A-2hoA2oN-2honxtx-2ho4T3p, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82797323