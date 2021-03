Volgers Vizier op Links bedreigen linkse twitteraars + Update

Enkele linkse tweeps worden bedreigd door (volgers van) het nazi-account Vizier op Links (VoL). Universitair docent en publiciste Nadia Bouras vond vanochtend dit in haar brievenbus:

Ik kom net thuis en vind dit op mijn deurpost. Dit is niet normaal. pic.twitter.com/pE428Wgk7Y — Nadia Bouras (@NadiaBouras) March 21, 2021

Eerder vond Huub Bellemakers (actief voor GL) na het plaatsen van een kritische tweet over Baudet al identieke stickers op zijn voordeur:

Deze dus, stickers van Vizier op Links aan m'n deur, na die ene tweet van mij. pic.twitter.com/AyigPSLvJ6 — Huub Bellemakers (@HuubBellemakers) March 21, 2021

VoL is een nazi-account dat privégegevens van linkse mensen publiceert op Twitter. Dat is officieel verboden, maar Twitter weigert tot op heden actie te ondernemen. Je zou denken dat het gedrag van VoL door iedereen buiten De Dagelijkse Standaard afgekeurd zou worden, maar daar is geen sprake van. Integendeel zelfs: het AD nam vorig jaar zonder met de ogen te knipperen twee van zijn ‘onthullingen’ over.

Vermoedelijk zitten er meerdere personen achter het account. Een van hen werd vorig jaar op zijn beurt gedoxt: het bleek een neonazi uit Urk te zijn. Vermoedelijk is dat overigens eerder een faciliteerder dan een schrijver. Die moeten we waarschijnlijk zoeken in de omgeving van de kamerfractie van FVD en/of de extreemrechtse uitgeverij de Blauwe Tijger.

Update: VoL werd gefinancierd via backme.org van Ahmed Araad. Het bedrijf heeft naar aanleiding van het bovenstaande actie ondernomen:

