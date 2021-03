Rutte heeft voorkeur voor kabinet met fascisten van JA21 + Update

Mocht je nog illusies koesteren over het bestaan van ‘fatsoenlijk rechts’ (LOL): Rutte ziet wel wat in samenwerking met het neofascistische JA21 van Eerdmans en Nanninga. Dat heeft hij vandaag gezegd in een gesprek met ‘verkenners’ Jorritsma (VVD) en Ollongren (D66). Alle fractievoorzitters worden vandaag en morgen door de verkenners ontvangen.

Een kabinet VVD-CDA-D66-JA21 zou kunnen rekenen op 76 zetels in de Tweede Kamer en een ruime meerderheid in de Eerste kamer.

De meeste politieke waarnemers zien Rutte’s opmerking als een strategische zet, bedoeld om Kaag onder druk te zetten. Dat is waarschijnlijk juist, maar door JA21 niet uit te sluiten, legitimeert Rutte dit neofascistische splinterpartijtje natuurlijk wél. De VVD (en het CDA) werken in Brabant vrolijk samen met FVD, principiële bezwaren tegen samenwerking met fascisten heeft burgerlijk rechts nooit gehad.

Ook over D66 zou niemand zich veel illusies moeten maken. Die partij kroop in Rotterdam zonder met de ogen te knipperen tussen de lakens met het Leefbaar Rotterdam van – jawel – Joost Eerdmans. De partij van ‘Het Dreunende Niets’ (Martin van Amerongen) is vooral in verkiezingstijd antifascistisch. Buiten verkiezingstijd valt er met D66 echt wel het een en ander te regelen.

Update: Kaag sluit JA21 niet ui. Gefeliciteerd met jullie strategische stem op D66, losers.

Kaag wil geen partijen noemen, want ‘inhoud moet leidend zijn’. Maar JA21 noemt ze ‘niet waarschijnlijk’ pic.twitter.com/P0UQdWqVZG — Lamyae Aharouay (@LamyaeA) March 22, 2021

Ik kan er uiteraard helemaal naast zitten (cynisme is inmiddels een tweede natuur). Een andere visie: