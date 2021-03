Verklaring Kaag over kabinetsformatie

Mogelijk hebben we iets te snel geoordeeld over Sigrid Kaag. Dat je niet onmiddellijk elke vorm van samenwerking met JA21 uitsluit, getuigt nou niet meteen van veel lef, maar inmiddels is het advies van Kaag aan verkenners Jorritsma en Ollongren bekend. Veel van het bekende D66-gebazel, maar D66 lijkt niet direct af te koersen op samenwerking met fascisten.

