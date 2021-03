SP stelt Kamervragen over nazi-platform Vizier op Links

Jasper van Dijk en Van Nispen (beiden SP) hebben aan de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken vragen gesteld over de bedreiging en intimidatie door het nazi-account Vizier op Links (VoL). Leden/aanhangers van het nazi-platform hebben recentelijk diverse als ‘links’ bekend staande Twitteraars bedreigd.

Momenteel wordt er gewerkt aan een rechtszaak tegen Ahmed Aarad, de eigenaar van backme.org, Tot gisteren haalde VoL geld binnen via dat platform. Aarad weet wie de eigenaar van het account is. Aarad hangt nu de vermoorde onschuld uit, maar daar laten we hem natuurlijk niet mee wegkomen:

Wat een totaal kansloos verweer, dit, @AhmedAarad. Jij had tot vandaag nog nooit van de fascistische intimidatiepraktijken van @vizieroplinks gehoord? Je dacht dat die stickers bedoeld waren om op z'n eigen WC deur te plakken? Tsk.. pic.twitter.com/y6B1PYrC7l — Okke Ornstein (@oornstein) March 21, 2021

Ook advocaat Chris Flokstra is bereid actie te ondernemen:

En wie a zegt moet ook b zeggen. Als het @Het_OM uit eigen beweging niets doet en iemand anders op een efficiënte, zorgvuldige en vertrouwelijke manier slachtoffers van deze intimidatie techniek kan verzamelen met hun persoonlijke verhaal, dan maak ik een juridische positietekst. — Christian Flokstra (@ChrisFloks) March 21, 2021

Hopelijk komende week meer nieuws over een evt. rechtszaak tegen Aarad.

