Backme verwijdert account Vizier op Links

Backme heeft het account van het naziplatform Vizier op Links (VoL) verwijderd. De eigenaar van Backme, Ahmed Aarad, neemt na alle ophef uitdrukkelijk afstand van VoL.

VoL – naar alle waarschijnlijkheid afkomstig uit de hoek van Civitas Christiana en/of De Blauwe Tijger – is al geruime tijd bezig linkse mensen te doxxen op Twitter. Afgelopen week overspeelde VoL echter haar hand met stickeracties bij prominente linkse tweeps. Zo vond historicus Nadia Bouras afgelopen zondag een sticker op haar deur met de tekst “Deze locatie wordt geobserveerd door volgers van Vizier Op Links”.

De actie tegen tegen Bouras leidde tot veel ophef en zelfs tot Kamervragen van de SP. Rechts Twitter struikelde vervolgens over de eigen benen in de haast zo snel mogelijk afstand te nemen van VoL.

Ahmed Aarad wast nu zijn handen in onschuld, maar daar kunnen echt wel een paar vraagtekens bij gezet worden. Aarad zegt niet te weten wie er achter het account schuilgaat, niet te weten wat het account uitvreet op Twitter en meteen na het bekend worden van de intimidatiepogingen van VoL actie te hebben ondernomen. Dat hij niet zou weten wat VoL uitvreet, is onzin. Er is al ruim een jaar veel ophef rond VoL en iemand als Aarad die praktisch online lééft, is dat natuurlijk niet ontgaan.

Dat Aarad niet zou weten wie er achter het account schuilgaat, lijkt ook niet erg waarschijnlijk. VoL ontving zo’n 2800 euro via BackMe. Dat platform zegt niet te weten wie er achter het account schuil gaat: er werd uitbetaald met bitcoins en anoniem gecommuniceerd via Telegram. Hmmm….

De zoveelste leugen van @AhmedAarad: Hij beweert dat @vizieroplinks een anonieme klant was en dat betalingen via cryptocurrency gingen. Nee hoor, kijk maar. Gewoon in euro's en via @MollieNL. pic.twitter.com/AhsmW0jWAi — Okke Ornstein (@oornstein) March 23, 2021

Het kan, maar erg waarschijnlijk lijkt het niet. Wordt ongetwijfeld vervolgd (om eens een wijd openstaande deur in te trappen).

Uitgelichte afbeelding: Photo by Jon Tyson on Unsplash