Rioolrechts stookt vuurtje tegen Bouchallikht nog even flink op

Pegida, één van de vele fascistische knokploegen die Nederland rijk is, heeft een demonstratie aangekondigd voor de dag dat Kauthar Bouchallikht wordt geïnstalleerd als Kamerlid. Bouchallikht is namens Groen Links met behulp van voorkeursstemmen gekozen.

Rioolrechts voert al een tijdje campagne tegen Bouchallikht, vanwege vermeende banden met de Moslimbroederschap. Afgelopen maandag stookte de Telegrof het vuurtje nog eens extra op door Bouchallikht te omschrijven als een “infiltrant” die erop uit is De Boreale Beschaving Te Ondermijnen, een claim die uiteraard gretig wordt opgepakt door knokploegen als Pegida. Dat Bouchallikht beweert niks met de Moslimbroederschap te maken te hebben, is volgens de Telegrof juist het ultieme bewijs dat ze de agenda van die club uitvoert.

Pegida zélf vormt al jaren geen echte bedreiging meer, ze bestaat uit Wagensveld en – maximaal – een tiental verdoolde zielen die nog te dom zijn om op te poepen. Dat gezegd zijnde: er is natuurlijk maar één gek nodig voor een nieuw drama.

Jesse Klaver heeft inmiddels op Facebook gereageerd op het artikel in de Telegrof. Het moet gezegd: het valt niet tegen. Het met meel in de mond spreken over rioolrechts is weg en Klaver lijkt zelfs oprecht verontwaardigd:

‘GroenLinksers kiezen een wolf in schaapskleren in het parlement.’ Dat schreef één van de grootste kranten van Nederland gister in hun hoofdredactioneel commentaar over onze verkozen kandidaat Kauthar Bouchallikht.Dat Kauthar zich bewezen heeft als intersectioneel feminist en klimaatactivist wordt terzijde geschoven. Al haar progressieve idealen genegeerd. Nee, eigenlijk is het erger. Er wordt geschreven dat juist deze weerlegging van beschuldigingen haar verdacht maakt. Want: “Ontkenningen passen exact in dit straatje.” Bizar.Vandaag kwam daar nog wat bij. De extreemrechtse groep Pegida kondigt een demonstratie aan voor het gebouw van de Tweede Kamer op de dag van de installatie van de nieuwe Tweede Kamer. ‘Zeg nee tegen deze wolf in schaapskleren,’ is hun leus.Het volgt op de maandenlange online haat waarmee Kauthar te maken heeft gekregen. In het stuk ‘Misogynie als politiek wapen’ schrijft De Groene Amsterdammer over hun onderzoek naar seksistische berichten en vrouwenhaat die politici over zich heen krijgen op Twitter. Relatief gezien kreeg Kauthar de meeste haat in haar mentions: iedere paar minuten een haatbericht.

Hele verklaring hier.

