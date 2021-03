Slachthuis Vion Boxtel blijk (opnieuw) een corona-brandhaard te zijn

Bij het slachthuis van Vion in het Brabantse Boxtel zijn de afgelopen drie weken 97 mensen positief getest op corona. Desondanks mag het bedrijf gewoon open blijven. De Partij voor de Dieren heeft inmiddels Kamervragen gesteld aan minister Van Ark van Medische Zorg.

VION raakte vorig jaar ook al in opspraak toen één op de drie arbeiders besmet bleek te zijn met het coronavirus. Ook toen weigerde de Veiligheidsregio in te grijpen. De Osse burgemeester Wobine Buijs, vicevoorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, maakte zichzelf destijds voor eeuwig belachelijk door met droge ogen te verklaren dat de hoge besmettingsgraad juist een goed teken was: “De positieve test is waarschijnlijk te verklaren uit het feit, dat men een aantal weken geleden het virus heeft gehad en nu nog resten in het lijf heeft, die niet besmettelijk zijn”. Je verzint het niet.

Vion verklaarde na alle ophef vorig met een vroom gezicht dat me nu echt serieus (écht! serieus!) werk zou gaan maken van preventie, maar volgens klokkenluiders worden de coronamaatregelen met voeten getreden. Zo zouden er geen mondkapjes worden gedragen en zouden de arbeiders nog steeds gedwongen zijn veel te dicht op elkaar te werken.

Veel arbeiders bij Vion en andere slachthuizen zijn afkomstig uit Oost-Europa. Ze zijn slecht georganiseerd en vaak gedwongen in povere woon- en vervoersomstandigheden dicht op elkaar te leven.