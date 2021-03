Kamerkandidaat FVD opnieuw betrapt op verspreiden antisemitische complottheorieën

Goh, Ab Kuijer, een Tweede Kamerkandidaat van Forum voor Democratie, blijkt antisemitische complottheorieën te verspreiden. Kuijer plaatste op zijn Franstalige site een video waarin wordt gemeld dat corona een joods-communistisch complot is:

FvD-kandidaat @abkuijer, die de Kamer niet haalde, publiceerde gisteren een antisemitische video op zijn Franstalige site https://t.co/AH3waP28er waarin corona wordt voorgesteld als een joods-communistisch complot. De video is afkomstig van Bitchute. 1/6 pic.twitter.com/3pPjWifkmr — Peter Burger (@JPeterBurger) March 25, 2021

Kuijer’s site – Les gens de bon sens (mensen met gezond verstand, lol) – is een vergaarbak van krankzinnige complottheorieën waarbij zelfs EJ Bron verbleekt. Zo zou naast de Russische Revolutie ook de Spaanse griep een ‘joods-bolsjevistisch’ complot zijn. Het zal je niet verbazen dat onze boreale held ook een groot fan is van QAnon en nog steeds heilig gelooft in The Great Awakening. Ook is Kuijer van mening dat Rutte een pedofiel is en rituele satanische moorden in Nederland aan de orde van de dag zijn.

Kuijer prijkte op nummer 31 van de FVD-kandidatenlijst. Eerder dit jaar ontstonder ook al de nodige ophef over zijn antisemitische complotgeblaat. De partij nam toen weliswaar afstand van Kuijer’s denkbeelden, maar weigerde hem van de kandidatenlijst te schoppen.

Meer over Kuijer bij Factscheckers.

