Kleurjustitie in Nederland

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de zaak tegen twee beveiligers van nazileider Thierry Baudet geseponeerd. Demonstrant Jasper van den Elshout wilde op 6 juni 2020 demonstreren tijdens een bijeenkomst van FVD in De Bosch. Enkele ingehuurde beveiligers vielen daarop Van den Elshout aan en werkten hem hardhandig tegen de grond.

Van den Elshout deed aangifte van openlijke geweldpleging en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Het OM is van mening dat het gedrag van de beveiligers strafbaar is. Uit onderzoek is gebleken dat Van den Elshout op geen enkele wijze een bedreiging vormde voor Baudet. De beveiligers konden dat uit zijn gedrag redelijkerwijs ook niet opmaken. De aanhouding was volgens het OM dan ook onrechtmatig.

Desondanks gaat het OM niet over tot vervolging, want beide beveiligers zijn rechtse witte mannen volgens het OM al genoeg gestraft. Ze kregen na alle rumoer minder opdrachten en zouden zelfs het risico lopen hun vergunning kwijt te raken. Een opmerkelijk standpunt, want rechters houden bij hun vonnis weliswaar vaak rekening met dergelijke bijkomende gevolgen, dat het OM dat al op voorhand doet is wat minder gebruikelijk.

Opmerkelijk is ook het contrast met het optreden tegen de zwarte (én linkse) activist Jerry Afriyie. Die raakte in 2015 zijn vergunning kwijt, waardoor hij zijn baan als beveiliger niet meer uit kon oefenen. Afriyie werd tijdens een demonstratie tegen Zwarte Piet hardhandig opgepakt door de politie. Uit beelden bleek duidelijk dat daar geen enkele aanleiding toe was, maar voor de politie was het aanleiding Afriyie’s beveiligingspas in te trekken. Uiteindelijk stelde een rechtbank de politie in het gelijk. In Nederland is Vrouwe Justitia duidelijk allesbehalve kleurenblind.

Uitgelichte afbeelding: London Black Lives Matter Peaceful Protest from Hyde Park to Trafalgar Square via Buckingham Palace, June 2020, photographed by Ehimetalor Akhere Unuabona (Unsplash)