Extreemrechts weer goed vertegenwoordigd bij wappiedemo Museumplein

Het wordt inmiddels nogal voorspelbaar, maar ook gisteren stond de coalitie van narcistische klootzakken, Niburu-gelovigen en fascisten weer op het Museumplein om te demonstreren voor Onze Vrijheid het recht om te doen waar je zin in hebt en fuck de ouderen en kwetsbaren.

Ook de afloop was voorspelbaar: omdat niemand zich aan de coronaregels hield werd de demonstratie ontbonden en joeg de ME joeg de betogers van het plein. Ruim 300 mensen werden opgepakt, waaronder ONL-voorzitter Arnold Karskens. Wat dan natuurlijk wél weer lachen was. Van de 334 aangehouden betogers hebben er 305 een gebiedsverbod gekregen.

Hoppa deze brief kregen de mensen die vandaag met de arrestantenbus in Amsterdam mee mochten! pic.twitter.com/WuIfsWOlK9 — JantjemetKak.nl ❗Wappies we zijn klaar met jullie❗ (@IkWakker) March 28, 2021

Ook neonazi Ben van der Kooi was – zoals altijd – prominent aanwezig:

Dit is dus het soort mensen waarvoor de 'veteranen' op het Museumplein zich inzetten: de rechts-extremist Ben van der Kooi (met witte trui). Is o.a. gelieerd aan NVU, Voorpost en al eens veroordeeld wegens het besmeuren van een Joodse begraafplaats bij Oosterhout. pic.twitter.com/i8KkKfppUh — Hans de Vreij (@hdevreij) March 28, 2021

Hij was uiteraard niet de enige:

Defend Limburg is opgericht door Danny Vonk en Wesley Venhovens (de belagers van Omtzigt), QAnon-aanhanger Youri Plate en nog wat andere corona-activisten. https://t.co/Oz0NPc6aJt — Oma Willies Wappiehoekje #ikdoewelmee (@wappiehoekje) March 28, 2021

Ook in Terneuzen gingen de nazi’s de straat op:

Ferry Meijer van Proud Boys Nederland en actiegroep Zeeland in Opstand heeft vandaag gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen in Terneuzen.https://t.co/ElI1rOVyED pic.twitter.com/5YodngvTcY — Oma Willies Wappiehoekje #ikdoewelmee (@wappiehoekje) March 28, 2021

Gezellige jongen trouwens, die Ferry Meijer:

