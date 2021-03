Racistische propaganda in VS verdubbelde in 2020

Volgens de Anti-Defamation League (ADL) is de hoeveelheid racistische propaganda in 2020 bijna verdubbeld t.o.v. 2019. In 2019 werden er 2724 racistische propaganda-acties gemeld, in 2020 niet minder dan 5125. Dat is met afstand het hoogste aantal dat de ADL ooit geregistreerd heeft.

Naast de gebruikelijke doelwitten – joden, mensen van kleur, moslims – is de propaganda van racisten ook in toenemende mate gericht tegen de LGBTQ-gemeenschap. Het aantal propaganda-acties op universiteiten nam overigens flink af, waarschijnlijk als gevolg van de corona-restricties.

De meeste propaganda werd verspreidt in de staten Texas (weinig verrassend), Washington, California, New Jersey, New York, Massachusetts, Virginia en Pennsylvania. Opmerkelijk: uit Hawaii werd geen enkele racistische propaganda-actie gemeld.

Tot niemands verbazing is het aantal acties van racisten in de vier jaar dat Trump de president uit mocht hangen sterk toegenomen:

Bron: ADL

Het in Dallas, Texas gevestigde Patriot Front was verantwoordelijk voor 80% van de extreemrechtse acties. De groep verspreidde propaganda in alle staten, met uitzondering van Kansas en Hawaii. De ADL constateert dat Patriot Front de propaganda handig verpakt. Traditionele racistische taal en symboliek wordt zoveel mogelijk vermeden. In plaats daarvan zwaait het Patriot Front veel met de Amerikaanse vlag en haalt ze oude anticommunistische slogans als “Better Dead Than Red” uit de mottenballen.

Veel fascistische groepen hebben na de catastrofaal verlopen “Unite the Right-rally” in Charlottesville de traditionele nazisymboliek gedumpt en geprobeerd zichzelf een nieuw, nationalistisch imago aan te meten, maar geen enkele organisatie heeft daarmee meer succes geboekt dan het Patriot Front. Dat is voor een niet gering deel te danken aan de propagandistische kwaliteiten van de nog piepjonge leider van de organisatie, Thomas Rousseau. Rousseau realiseerde zich na de gebeurtenissen in Charlottesville dat hakenkruizen definitie passé waren en dat het vasthouden aan de oude symbolen zou leiden tot verdere marginalisering van het fascistische gedachtengoed. Met een rebranding van ‘fascisme’ tot ‘patriottisme’ hoopte Rousseau aansluiting te kunnen vinden bij de rechtervleugel van de Republikeinen, zonder inhoudelijk iets te hoeven veranderen. Kijkend naar de koers van de GOP, is dat waarschijnlijk een juiste inschatting geweest.

Bron: Anti-Defamation League

Uitgelichte afbeelding: By Anthony Crider; cropped by Beyond My Ken (talk) 20:37, 9 April 2018 (UTC) – Charlottesville “Unite the Right” Rally, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68193094