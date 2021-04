Klaver gooit vluchtelingen én de andere linkse partijen in de uitverkoop

Uit een passage in de openbaar gemaakte stukken van de (vorige) verkenners Jorritsma en Ollongren blijkt dat Groen Links zich op het punt van migratie ‘flexibeler’ op wil stellen dan tijdens de formatie van 2017. De onderhandelingen met VVD, CDA en D66 liepen toen – mede – stuk omdat GL weigerde toe te geven aan de eis van de rechtse partijen ook politieke vluchtelingen zoveel mogelijk in de regio op te vangen. Klaver voelde terecht weinig voor meer ‘Turkije-deals’, een opstelling die uiteindelijk leidde tot het stranden van de formatie.

Uit de stukken die gisteren openbaar werden gemaakt valt op te maken dat Klaver het dit keer niet zo ver wil laten komen. Groen Links is bereid op het punt van migratie flink wat concessies te doen. Ook het milieu is overigens niet langer heilig.

Politiek mogelijk nóg brisanter: Klaver is best bereid PvdA en SP onder de bus te gooien als hij mee mag doen met Rutte IV. De ‘linkse’ partijen hebben afgesproken niet afzonderlijk te onderhandelen met Rutte, maar Klaver heeft bij de eerste de beste gelegenheid meteen zijn collega’s Marijnissen en Ploumen laten vallen. Een schril contrast overigens met Ploumen, die tijdens de gesprekken met de verkenners heeft aangegeven niet zonder tenminste één andere linkse partij in een kabinet plaats te zullen nemen.

Als klap op de vuurpijl haalde Klaver ook nog even uit naar de Partij voor de Dieren. Volgens de Jessias zijn dat hopeloze milieufundamentalisten waar niet mee te praten valt:

Klaver (GL) in zijn gespreksverslag over de Partij voor de Dieren:

'Stikstof: met PvdD is het nooit goed genoeg.' — Jeroen Stans (@JeroenStans) April 1, 2021

