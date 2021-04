Groenen Baden-Württemberg willen verder met CDU

De Groenen in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg willen een coalitie vormen met de christen-democratische CDU. De SPD en de liberale FDP mogen plaats nemen in de oppositiebanken.

De Groenen kregen bij de deelstaatverkiezingen van 17 maart 32,6% van de stemmen. De christen-democraten volgden op flinke afstand met 24,1%.

Helemaal zonder slag of stoot is de liefdesverklaring aan de CDU volgens het geruchtencircuit niet tot stand gekomen. Een deel van het partijbestuur was liever met de sociaal-democraten en de liberalen in zee gegaan, maar minister-president Winfried Kretschmann zou zijn partijgenoten onder druk hebben gezet in te stemmen met een coalitie met de christen-democraten.

De inmiddels 76-jarige Kretschmann behoort tot de rechtervleugel van de Groenen. Dat maakt hem niet bij iedereen even populair, maar op zijn verkiezingsresultaten valt weinig af te dingen. Onder zijn leiding zijn de Groenen in Baden-Württemberg de grootste partij geworden, wat hem uiteraard de nodige status (en invloed) verschaft.

