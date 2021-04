Rutte: ‘niks aan de hand, we gaan gewoon verder waar we gebleven waren’

Mark Rutte wil graag premier worden van Rutte IV en ziet absoluut niet in waarom dat geen goed idee is. Mochten Kaag en Hoekstra gedacht hebben dat Rutte na de motie van afkeuring de eer aan zichzelf zou houden, dan komen ze bedrogen uit. Interview met RTL Nieuws. Helaas nog niet op de Jijbuis, maar hier is de link naar RTL.

Uitgelichte afbeelding: Door EU2017EE Estonian Presidency – Tallinn Digital Summit. Welcome dinner hosted by HE Donald Tusk. Handshake, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91603010