Arrestaties aan koninklijk hof van Jordanië

Jordanië is ten prooi aan een lawine van geruchten nadat de veiligheidsdiensten zaterdag een lid van het koninklijk huis en een vroegere adviseur van koning Abdallah II hebben gearresteerd, volgens het Jordaanse persbureau Petra. De halfbroer van de koning, prins Hamza, liet intussen in een video die zijn advocaat aan de BBC leverde, weten dat hij onder huisarrest staat.

De twee gearresteerden van wie de namen werden genoemd zijn het lid van de koninklijke familie Sharif Hassan bin Zeid en de vroegere minister van Financiën en chef van het hof van de koning, Bassem Ibrahim Awadallah. Awadallah heeft een belangrijke rol gehad bij het moderniseren van de Jordaanse economie. Later werd hij adviseur van Mohammed bin Salman, de kroonprins van Saudi Arabië. Volgens de Washington Post houden de arrestaties verband met een complot tegen koning Abdallah. Volgens deze krant zijn in totaal zo’n 20 mensen gearresteerd. De toestand in Jordanië is gespannen, met blokkades bij in- en uitgaande wegens van de steden.

De Jordaanse stafchef, generaal Youssef Huneiti,ontkende dat prins Hamza onder huisarrest zou staan. Maar de prins zei in de aan de BBC geleverde video dat hem is verboden zijn paleis te verlaten of contact te zoeken met anderen. In de video zei hij verder dat hij ”niet de verantwoordelijke is voor de crisis in het bestuur, de corruptie en de incompetentie die de laatste 15 tot 20 jaar kenmerkend zijn geweest voor de structuur van onze regering en die erger zijn geworden”. ”En ik ben niet verantwoordelijk voor het gebrek aan vertrouwen dat de mensen hebben in de autoriteiten. Het heeft een punt bereikt waarop niemand meer iets waar dan ook over kan zeggen zonder te worden aangepakt, gearresteerd, lastig gevallen en bedreigd.”

Prins Hamza is de oudste zoon van wijlen koning Hussein en koningin Noor. Koning Abdallah benoemde zijn halfbroer in 1999 tot kroonprins, maar maakte dat in 2004 weer ongedaan. Volgens sommige ingewijden is het hof vooral bezorgd over de manier waarop de prins contact onderhoudt met diverse Bedoeïnenstammen. De heerschappij van de koning is op de steun van deze stammen gebouwd. De stammen leveren ook de mensen voor het veiligheidsapparaat en het leger in Jordanië

Jordanië was onlangs het toneel van protesten tegen corruptie, en tegen de werkloosheid die door corona is verergerd. Onder meer recente herdenkingen van de Arabische Lente liepen uit de hand, waarbij tientallen mensen werden gearresteerd.

Een keur aan Arabische landen, waaronder Saudi Arabië en Egypte, heeft intussen zijn steun aan koning Abdallah betuigd. Ook de VS noemde de koning een belangrijke bondgenoot.

Uitgelichte afbeelding: By Abd Alrahman Wreikat – https://www.flickr.com/photos/abdelrahmanaldojan/33033564273/in/dateposted-public/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57723345